دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات من مصر يظهر فيه شيخ وقسيس خلال لعب تنس الطاولة، مع تعليقات تبرز التسامح الديني في مصر.

قال الأب دوماديوس الراهب، كاهن عام بالقاهرة للأقباط الأرثوذكس، إن مقاطع الفيديو التي ظهر فيها على مواقع التواصل الاجتماعي، تم تصويرها من قبل فتاة خلال لعبه تنس الطاولة مع أحد الشيوخ المسلمين داخل الكنيسة، والتي قامت بإرسالها له من خلال تطبيق "واتساب"، وقام بنشرها على صفحته الرسمية على فيسبوك، منوهًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي ينشر فيها فيديوهات سواء خلال لعبه أو تناول الطعام مع شيوخ مسلمين.

أضاف فى تصريحات خاصة لـCNN بالعربية: "الصداقة بين قسيس وشيخ ليست أمرًا غريبًا، فنحن نلعب ونأكل ونمارس الرياضة سويًا، ولسنا وحدنا فقط من نقوم بذلك بل لدينا أصدقاء شيوخ آخرين نتبادل الزيارات، ونخرج معًا لشراء كتب وحضور مؤتمرات وندوات في المحافظات".

وعلق الأب على التفاعل مع الفيديوهات قائلًا :"رجل الدين هو إنسان، ومن حقه أن يلعب ويأكل ويتعامل ببساطة، ولن يستطيع أن يكون طوال الوقت في عبادة، مستشهدًا بمقولة للقديس يوحنا خلال لعبه مع قطة بأن وتر العزف إذ استمر مشدود طوال الوقت سينقطع".

وأعرب القسيس عن اعتزازه بصداقته مع أحد الشيوخ، قائلًا : "الشيخ أحمد صديق عزيز ويتميز بالبساطة والانفتاح على الآخرين، كما يتميز بالكاريزما في توصيل المعلومات بمنتهى البساطة والسلاسة"، مضيفًا أن تصوير الفيديو عفوي ولم يكن التصوير مقصودا، بدليل أنه تم تصويره منذ شهر، واستأذنت صديقي الشيخ أحمد وقمت بنشره على فيسبوك منذ أيام".

واستكمل :"أحزن عند تصويري مع الشيخ أحمد خلال تواجدنا في الأماكن العامة؛ لأنه من الطبيعي أن نتواجد معًا؛ لأن هدفنا واحد هو الارتقاء بالناس للوصول لربنا، ولسنا في حرب ضد بعض، ونحن متفقين في العديد من الفضائل، وفي جوهر أنه آله واحد، والاختلافات في شكليات متعلقة بالعبادة".

وظهر في المقطع الذي نشرته صفحة "الأب دوماديوس الراهب" على موقع تويتر، رجل دين مسيحي وآخر مسلم وهما يلعبان تنس الطاولة وسط تفاعل الحصور معهم.

وكتبت الصفحة أعلى الفيديو: "بناء على طلب المحبين تكملة الفديو الاول مع أخى العزيز الداعية المعاصر أحمد صابر"، حسب قولها.

وعلق رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس على المقطع، بعد أن أعاد نشر تغريدة تضمنت الفيديو وجاء فيها: "وعلى سبيل الحقيقة المصريين أخف دم على الكوكب"، ليجيب ساويرس قائلا: "بصراحة اه"، في إشارة لموافقته على ذلك.

وتفاعل مغردون مع المقطع، وقال أحد المغردين: "وضع المصريين الآن إنها مصر أم الدنيا... "امسك المضرب كويس يا مولانا".. مباراة تنس طاولة بين شيخ وقسيس""، حسب قوله.

وكانت قد نشرت الصفحة نفسها مقطع فيديو لرجلي الدين وهما في قاعة البولينغ، وذلك عبر بث حي نٌشر عام 2019.