دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن نادي النصر السعودي وفاة لاعبه السابق، خالد الزيلعي، بعد صراع مع مرض التصلب الجانبي الضموري، الجمعة.

وكتب النصر على صفحته الرسمية على موقع تويتر: "ببالغ الأسى والحزن، مجلس إدارة نادي النصر يقدم التعازي والمواساة في وفاة لاعب النصر السابق الكابتن خالد الزيلعي. تغمده الله بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته".

ونعى عدد من الأندية السعودية لاعب المنتخب الوطني السابق الذي وافته المنية عن عمر يناهز 35 عاما.

وكان قد أعلن اللاعب السابق عام 2020 إصابته بالمرض قائلا في تغريدة على تويتر: " الحمدلله الذي لا يحمد على مكروه سواه.. أظهرت الفحوصات الطبيه إصابتي بمرض التصلب الجانبي الضموري مرض مجهول الأسباب طبياً.. فلنختم دائماً اعجابنا بذكر الله (ماشاء الله تبارك الله ) لا تنسوني من دعاءكم ساعة استجابه لعلها تقبل دعوة احدكم.. (وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ"، حسب قوله.

وكان قد كتب الزيلعي عام 2020: "اللهم سخرني والكابتن مؤمن زكريا والكابتن عبدالرحمن البيشي أن نكون سببًا في إيجاد علاج لمرضى التصلب الجانبي الضموري وتوصيل معاناتهم مع المرض الصعب.. تفأجات اليوم بعدد كبير من مرضى التصلب في قروب لمرضى ALS في السعوديه يحتاجون رعاية خاصه جداً..."، حسب قوله.

وكان قد انضم اللاعب الراحل إلى صفوف نادي النصر عام 2009 قادمًا من أبها وبقي في صفوف "العالمي" حتى عام 2016 وخاض 8 مباريات دولية مع المنتخب السعودي.

ولعب الزيلعي بعد النصر مع أندية التعاون والفيصلي والباطن والعين.