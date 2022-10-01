تمرد في منتخب إسبانيا للسيدات.. والمدرب يرفض الاستقالة ويتحدى 15 لاعبة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رفض خورخي فيلدا، المدير الفني لمنتخب إسبانيا للسيدات، التنحى عن منصبه، على خلفية استبعاد 15 لاعبة طلبوا في وقت سابق عدم دعوتهم لصفوف الفريق، إلى أن تتمّ معالجة المخاوف بشأن السلامة الجسدية والعاطفية.

كان الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن تلقيه 15 رسالة عبر البريد الإلكتروني من لاعبات الفريق، يطالبن فيها بإقالة المدرب خورخي فيلدا، إلا أن الاتحاد رفض وهدد بفرض حظر على اللاعبات إذا لم يطلبوا الصفح، قبل أن يأتي الرد من اللاعبات ببيانٍ، جاء فيه: "لم نطلب أبدًا إقالة المدرب، نتفهم أن هذا الشيء ليس من اختصاصنا، لكن للتعبير بشكل بناء وصادق عمّا نعتبره يمكن أن يحسن أداء المجموعة".

وقرر فيلدا استبعاد 15 لاعبة عن تشكيلة الفريق التي ستواجه منتخبي السويد والولايات المتحدة في مباراتين ودّيتين، في أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وقال مدرب منتخب إسبانيا للسيدات في مؤتمر صحفي: "أريد أن أشكر جميع مدربي فرق الرجال وفريق العمل التابع لي على دعمهم، وكذلك الرسائل الّتي تلقيتها، وأود أيضًا أن أقول إنّني لا أتمنى لأيّ شخص ما أمر به"، وفقاً لموقع "يورو سبورت.

وأضاف مدرب منتخب إسبانيا للسيدات: "لم أفكر في الاستقالة في أيّ وقت، لأنه غير عادل بسبب كلّ ما فعلناه في الماضي، وكلّ ما فعلناه الآن وكلّ ما سيأتي، لقد كنتُ أعمل من أجل هذا منذ سنوات، كنا نحاول بناء فريق وطني نفخر به".

وتابع خورخي فيلدا بالقول: "أناشد كلّ اللاعبات اللاتي عملت معهن من قبل، ليخرجوا ويقولوا إنّه كان هناك عدم احترام أو أيّ شكوى بشأن سلوكي طوال مسيرتي المهنية، لقد وجّه الناس اتهامات ثمّ أخفوا ذلك".

وقال فيلدا: "لقد تأذيتُ بشدة، إنّه غير عادل، نحن لا نستحقه، كرة القدم الإسبانية لا تستحقه، أكبر ألم أشعر به هو بسبب كلّ ما فعلناه، والأضرار الّتي لحقت بكرة القدم النسائية، وبعد ذلك بسبب المصالح، لدينا هذه الفوضى، إنّها ليست جيدة لأي شخص، إنّها مهزلة تدور حول العالم".

من جانبه، تحدّثت اللاعبة جينيفر هيرموسو، وهي الأكثر تسجيلاً لمنتخب بلادها، قائلةً: "هذه اللحظة هي الأسوأ في تاريخ كرة القدم النسائية في إسبانيا".