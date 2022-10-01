هل يكون هذا الشاب مستقبل فريق ليفربول ما بعد محمد صلاح؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أظهرت لقطات مصورة إندهاش النجم المصري محمد صلاح، بعد تفوّق زميله في نادي ليفربول، الإسكتلندي أندرو روبرتسون، عليه في لعبة "FIFA 23" من حيث القوة البدنية، وهي اللعبة الّتي أصدرتها شركة "EA Sports"، أمس الجمعة.

ونشر حساب نادي ليفربول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر دخول الثنائي كونستانتينوس تسيميكاس وديوغو جوتا إلى صالة الألعاب الرياضية خلال تمرين الفريق، ليكشفوا عن تقييم محمد صلاح وروبرتسون في لعبة "FiFA 23".

وحصل صلاح على تقييم 90 في اللعبة الإلكترونية، لكنّه لم يكن سعيداً كثيراً ببعض جوانب تقييمه، وتحديداً من حيث الجانب البدني والجانب الدفاعي.

وقال محمد صلاح ضاحكاً: "دفاع 45؟"، ثمّ ردّ عليه جوتا: يجب أن يكون أقل من ذلك، ليتساءل صلاح: هل رأيت المباراة الأخيرة؟".

وتفوّق روبرتسون على محمد صلاح من حيث القوة البدنية، إذ حصل الأول على إحصائية 76، فيما حصل الثاني على إحصائية 75.

قال صلاح مُندهشاً: "هو أقوى مني؟"، ليرد عليه روبرتسون: "نعم أنا كذلك"، ثمّ استعرض عضلاته مازحاً أمام مهاجم منتخب مصر، قبل أن يقوم جوتا بمسك ذراع روبرتسون ويقول: "النيران الإسكتلندية".

وجاءت إحصائيات محمد صلاح في أحدث إصدار للعبة "FIFA 23" بتقييم 90 كما يلي: السرعة 92 والمراوغة 90، والتمرير 82 والتسديد 89، وفي الدفاع 46، وأخيراً في اللياقة البدنية 75.