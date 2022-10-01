بأقدام حارس مرمى.. هدف "تاريخي" يخطف الأنظار في الدوري السعودي

نشر السبت ، 01 أكتوبر / تشرين الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف الجزائري مصطفى زغبة، حارس نادي ضمك، الأنظار خلال مواجهة فريقه مع الطائي، التي انتهت بفوز الأول بهدفين دون مقابل، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة في دوري روشن السعودي.

وسجّل مصطفى زغبة هدفاً وُصف بـ "التاريخي"، إذ سدد الكرة من مرماه إلى مرمى المنافس لتسكن شباك الأخير في الدقيقة 78 من زمن المباراة.

وأثار هدف حارس نادي ضمك تفاعلاً واسعًا في تويتر. يعتقد البعض أن الهدف سيدخل في تاريخ بطولة الدوري السعودي، كأحد أجمل الأهداف منذ انطلاق نسختها الأولى.

قال الإعلامي عبد الله العضيبي: "مصطفى زغبة يسجل من الحارس للحارس. حارس الطائي قضى على تألقه في كورة الركنية. هدف سيتداول عالميًا".

وغرّد المعلق الرياضي ياسر علي ديب: "مثل هذه الأهداف...لا تنسى هذه اللقطات فاكهة كرة القدم حارس ضمك يسجل هدفًا لايصدق في مرمى الطائي".

وكتب الإعلامي جابر الغامدي: "‏هدف لا تشاهده إلا في "البلايستيشن" لو كان قاصدها حارس ضمك ما جاءت بهذه الطريقة".

وقال أحد المُغرّدين: "حارس ضمك يكتب اسمه بالتاريخ الرياضي السعودي : هدف من الباب الى الباب… أمام الطائي"، وأضاف آخر: "من الحارس للحارس هدف تاريخي من حارس ضمك مصطفى زغبة".

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