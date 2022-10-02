نشر الأحد ، 02 أكتوبر / تشرين الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لقي ما لا يقل عن 131 شخصًا مصرعهم بعد اندلاع الفوضى والعنف خلال مباراة كرة قدم في الدوري الإندونيسي في الساعات الأولى من صباح الأحد، وفقًا لما ذكره حاكم جاوة الشرقية، في واحدة من أكثر كوارث الاستادات الرياضية دموية في العالم على الإطلاق.

قالت الشرطة إن جماهير نادي "أريما إف سي" ومنافسه "بيرسيبايا سورابايا"، وهما من أكبر فرق كرة القدم في إندونيسيا، اشتبكوا في المدرجات بعد هزيمة فريق أريما 3-2 في مباراة في مدينة مالانغ في جاوة الشرقية.

وقال نيكو أفينتا قائد شرطة جاوا الشرقية، خلال مؤتمر صحفي عقب الحدث، إن أنصار الفريق الخاسر "اقتحموا" الملعب، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى تدافع أدى إلى حالات اختناق.

وقال قائد الشرطة إن ضابطي شرطة كانا أيضًا من بين القتلى، مضيفا أن التدافع وقع عندما فر المشجعون إلى بوابة الخروج.

أمر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، المعروف أيضًا باسم جوكووي، الأحد، بوقف جميع مباريات الدوري حتى اكتمال التحقيقات.

وقال جوكووي في خطاب متلفز: "لقد طلبت بشكل خاص من رئيس الشرطة التحقيق والوصول إلى جوهر هذه القضية. يجب التمسك بالروح الرياضية والإنسانية والأخوة في إندونيسيا".

أظهرت لقطات مصورة أعمال عنف واقتحام المشجعين أرضية الملعب، واشتباكهم مع عناصر الأمن الذين كانوا يرتدون زي مكافحة الشغب، مما أدى لمأساة كروية.

وحرصت أندية ونجوم كرة القدم حول العالم على تقديم واجب العزاء في ضحايا الحادثة المأساوية.

قال نادي برشلونة الإسباني عبر صفحته على موقع تويتر: "يتألم نادي برشلونة من الأحداث المأساوية في ملعب كانجوروهان في إندونيسيا، ويرفض جميع أعمال العنف داخل وخارج الملعب، خالص تعازينا لأسر وأصدقاء الضحايا".

وكتب حساب نادي ليفربول الإنجليزي: "نشعر بحزن عميق لسماع الأحداث في ملعب كانجوروهان في مالانج، إندونيسيا. قلوب الجميع في نادي ليفربول مع كل المتضررين في هذا الوقت".

وغرّد حساب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي: "يعرب نادي مانشستر ‎يونايتد عن حزنه الشديد تجاه الأحداث المأساوية التي وقعت في ملعب كانجوروهان بإندونيسيا. نرسل تعازينا الخالصة لأسر الضحايا وجميع المتضررين.

وقالت رابطة الدوري الإيطالي: "نعرب عن تعازينا لأسر الضحايا وكلّ من تضرر من المأساة في مالانغ بإندونيسيا، أفكارنا معكم".

وغرّد سيرجيو راموس، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قائلاً: "مفجع، أفكارنا مع الضحايا وعائلاتهم"، فيما كتب كيسوكي هوندا، لاعب منتخب اليابان السابق: "لا تسلك الطريق الخطأ، التعازي لجميع الضحايا وعائلاتهم".

وكان الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم قد علّق مباريات الجولة المقبلة في مسابقة الدوري.