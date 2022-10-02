دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف طبيب منتخب مصر، محمد أبو العلا، السبت، تفاصيل حول إصابة محمد صلاح عام 2018 أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا وطريقة تعافي نجم نادي ليفربول قبل كأس العالم في روسيا.

وقال أبو العلا في حوار عبر قناة "أون تايم سبورت" مع الإعلامي أحمد شوبير: "إصابة محمد صلاح غيرت مني شخصيًا، لأنني تعرضت لكم ضغط غير طبيعي وتحولت فجأة لأهم شخص في العالم"، حسب قوله.

وشرح طبيب منتخب مصر قائلا: "اتصلت بي مؤسسات إعلامية عالمية مثل BBC وCNN"، وأردف قائلا: "كنت أقلب الهاتف النقال على وجهه كي أتفرغ لعملي.. واتصلت بي شخصيات من مصر لم أكن أحلم أن أتكلم معها"، حسب قوله.

وتابع أبو العلا: "ناداني الأستاذ هاني أبو ريدة (رئيس الاتحاد المصري آنذاك) وقلت له: نحن أمام احتمالين فإما حدوث كسر أو أنها إصابة في المفصل، وعندئذ سنستطيع إن شاء الله ضمان أن يكون (محمد صلاح) جاهزًا بعد 3 أسابيع، وقد حسبت له أن مباراة أوروغواي بعد 20 يومًا"، حسب قوله.

وأضاف طبيب منتخب مصر قائلًا: "لم أتخذ أي قرار حتى رأيت محمد... وأرسل لي المعالج الفيزيائي في ليفربول صورة الأشعة وهو في أوكرانيا، ورأيتها قبل أن يراها طبيب ليفربول، وعندما رأيتها قلت الحمدلله رب العالمين ولم أبلغ أحدًا، وقلت لإيهاب لهيطة: لقد رأيت الأشعة وإن شاء الله خيرًا، لكن رجاء لا تخبر أحدًا"، حسب تعبيره.

وتابع طبيب منتخب مصر قائلًا: "رأيت صلاح في إسبانيا، وأجريت له موجات فوق صوتية، وكنا نتواصل مع المسؤول عن العلاج الطبيعي في ليفربول، وأعددنا له خطة من أجل الحفاظ عل لياقة اللاعب"، على حد قوله.

وكان قد تعرض صلاح لإصابة على مستوى الكتف في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في المباراة التي أقيمت في العاصمة الأوكرانية، كييف، بسبب تدخل عنيف من قائد الريال آنذاك سيرجيو راموس، ما أدى لغياب لاعب ليفربول عن المباراة الأولى لمنتخب مصر في مونديال روسيا أمام الأوروغواي.