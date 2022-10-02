"كابوس للخصوم".. إيرلينغ هالاند يخطف الأنظار في ديربي مانشستر

نشر الأحد ، 02 أكتوبر / تشرين الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم نادي مانشستر سيتي، الأنظار خلال مباراة فريقه مع مانشستر يونايتد، التي انتهت بفوز "السيتيسينز" بنتيجة 3/6، ضمن منافسات الجولة التاسعة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وساهم هالاند في إحراز 5 أهداف في الديربي، إذ سجّل ثلاثة "هاتريك" وصنع اثنين، ليصل إلى الهدف رقم 14 في مسابقة "البريميرليغ" هذا الموسم.

وأصبح هالاند أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجّل 3 أهداف في 3 مباريات متتالية على أرض فريقه، كما بَاتَ أسرع لاعب تسجيلاً لهذا العدد من "الهاتريك" في المسابقة، إذ احتاج لثمان مباريات فقط، وفقاً لموقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات الرياضية.

وأثار أداء هالاند تفاعلاً واسعًا في موقع تويتر، ونال الإشادة والإطراء بعد مستوياته العالية جدًا، واستمراره في هزّ الشباك، وتحطيم الأرقام القياسية.

قال الإعلامي أشرف بن عياد: "هالاند أو عندما تجعل الصعب سهلا". وكتب الناقد الرياضي أحمد أبو قورة: "هذا الدوري لم يعد قابلاً للمتابعة، بات مجرد حصص تدريبية لمانشستر سيتي بفضل هالاند".

وغرّد المحلل الرياضي محمد عواد: "أي كابوس للخصوم أنت يا هالاند"، وقال المعلق بلال علام: "هذا اللي تتحدى به العالم وتراهن عليه الكون.. ما يخذلك ولا تخسر !! هالاند أحد عجائب الدنيا السبع".

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