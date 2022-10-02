دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، إن لاعب الفريق كريم بنزيما سيفوز بجائزة الكرة الذهبية 2022، المقدّمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، مؤكداً أن "لا أحد يشك في ذلك".

يُعتبر الفرنسي كريم بنزيما أحد أبرز المرشحين للفوز بجائزة "البالون دور"، بعد ظهوره بمستوى عال في موسم 2022/2021، إذ سجّل 44 هدفاً في 46 مباراة لعبها مع الفريق، وقاد "الميرنغي" لحصد لقبي (لا ليغا) ودوري أبطال أوروبا.

وسيتمّ الإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في العاصمة الفرنسية باريس، ومن المتوقع أيضًا أن ينافس على الجائزة كل من السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح.

وتحدّث فلورنتينو بيريز عن إمكانية فوز بنزيما بالجائزة، إذ قال لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "حصل بنزيما بالفعل على جائزة أفضل لاعب في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وفي الأيام القليلة المقبلة، سيحصل على جائزة الكرة الذهبية"، مُضيفاً: "لا أحد يشك في ذلك"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وأشاد بيريز بفريقه ريال مدريد خلال حديثه في الجمعية العمومية للنادي، الأحد، قائلاً: "من الناحية الرياضية، شهدنا الموسم الماضي مباريات لا تُنسى، والّتي عكست جوهر ريال مدريد، لقد تغلّبنا على باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي، كما أود أن أهنئ ليفربول على أدائهم الرائع".

وتابع رئيس "الميرنغي": "أود أيضًا أن أشكر لاعبينا وأساطيرنا، وبعضهم الذين فازوا بالفعل بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، لدينا فريق يحلم باستمرار بكلّ التحديات الّتي تنتظرنا، ريال مدريد لا يسمح بالرضا عن النفس أو الاسترخاء".

وأتمّ فلورنتينو بيريز: "بعد الفوز بكأس السوبر الأوروبي، فزنا بجميع المباريات الّتي لعبناها، إذ أصبح النادي الوحيد في الدوريات الخمس الأولى الّذي حقق ذلك، هذا هو الطريق إلى الأمام".

يذكر أن نادي ريال مدريد يقع في المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري الإسباني، هذا الموسم، برصيد 18 نقطة، وسيواجه نادي أوساسونا، مساء الأحد.