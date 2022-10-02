مصر.. ميار شريف تحقق "إنجازًا تاريخيًا" وهكذا جاءت التعليقات

نشر الأحد ، 02 أكتوبر / تشرين الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تُوّجت اللاعبة المصرية ميار شريف بلقب بطولة بارما الإيطالية للتنس، من فئة 250 نقطة، للمرة الأولى في تاريخها، عقب فوزها في المواجهة النهائية على اللاعبة اليونانية ماريا سكاري.

وتفوّقت ميار شريف، المصنفة في المركز 74 عالمياً، على ماريا سكاري، المصنفة في المركز 7 عالمياً، بنتيجة 0/2 في المجموعات، بواقع (5/7) و (3/6)، بعد مرور ساعة و37 دقيقة من الزمن.

وأصبحت ميار شريف اللاعبة المصرية الأولى، على مر التاريخ، الّتي تحصد لقب إحدى بطولات جولات اللاعبات المحترفات للتنس.

ويُعد هذا النهائي الثاني لميار شريف (26 عاماً) في دورات الـ 250 نقطة، في مسيرتها الاحترافية، إذ سبق وأن وصلت لنهائي بطولة كلوج الرومانية عام 2021، إلّا أنّها خسرت اللقب من أمام الألمانية أندريا بتكوفيتش.

وتفاعل مغرّدون في موقع تويتر مع تتويج اللاعبة المصرية بلقب بطولة بارما للتنس، ووصِف إنجازها بـ "التاريخي".

وقال أحد المُغرّدين: "ألف ألف مليااااار مبروك فعلتها ميار شريف بالفوز على المصنفة السابعه عالميا ماريا سكاري وتفوز بلقب بطولة بارما الدولية للتنس في انجاز تاريـخي لمصر يا بناتك يا مصر".

وأضاف آخر: "مبروك تحقيق لقب بطولة بارما المفتوحة بطلة من طراز فريد ترفع راية ‎مصر عاليًا عن ‎ميار شريف اتحدث اتمنى لكِ المزيد من التقدم و النجاح".

وكتب مُغرّد: "بنت مصر والاهلى ميار شريف تتوج ببطوله بارما للتنس، عاش"، وقالت مُغرّدة: "المصرية ميار شريف تفوز علي المصنفه السابعه عالميا وتحصد لقب بطولة بارما المفتوحة للتنس في إنجاز تاريخي عقبال الجراند سلام".