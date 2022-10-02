نشر الأحد ، 02 أكتوبر / تشرين الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – لفت المدرب البرتغالي لنادي روما الإيطالي، جوزيه مورينيو، الأنظار بعد أن شاهد مباراة فريقه أمام إنتر ميلان السبت في سيارة "فان" خارج اسوار الملعب بسبب إيقافه.

ونشر "السبيشال وان" مقاطع فيديو على خاصية "ستوري" عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام ظهر فيها وهو يشاهد المباراة داخل "فان" وقال أثناء مشاهدة المباراة: "سأموت هنا"، في إشارة إلى رغبته بالوجود داخل الملعب.

وأظهرت مقاطع أخرى نشرها مورينيو، المدرب البرتغالي وهو يحتفل بانتصار فريقه في نهاية اللقاء في الشارع الذي يحيط بالملعب مع شخصين آخرين.

وكان قد انتصر روما بهدفين مقابل هدف وحيد في قمة مباريات الجولة الثامنة من "الكالتشيو" (الدوري الإيطالي) في المباراة التي أُقيمت على ملعب "سان سيرو" في مدينة ميلانو الإيطالية.

ويحتل فريق العاصمة المركز الخامس في الدوري برصيد 16 نقطة ويبتعد بفارق 4 نقاط عن صاحب الصدارة، نابولي.