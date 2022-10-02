دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على أن إدارة الفريق تعلم جيدًا ما عليها فعله، سواء بقي في منصبه أو قرر الرحيل، مُشيرًا إلى أن النادي لا يعتمد على شخص واحد فقط.

وينتهي عقد غوارديولا مع مانشستر سيتي في عام 2023، ولم يتضح إلى الآن إن كان سيرحل عن الفريق، أم سيجدد عقده.

وقاد غوارديولا فريقه لحسم ديربي مدينة مانشستر، على حساب "الشياطين الحمر"، بنتيجة 3/6، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحدّث المدرب الإسباني عن مستقبله قبل انطلاق الديربي، قائلاً: "النادي يعرف بالضبط ما هي الخطوة التالية، لا أحد يستطيع أن يرى مشاكل (المستقبل) لكنني مقتنع بنسبة 100٪"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وأضاف غوارديولا: "إنّهم يعرفون ما هي الاستراتيجية وما يجب عليهم فعله الآن وغدًا وللموسم المقبل، عندما يعتمد النادي على شخص واحد يكون لدينا مشكلة"، موضّحًا: "أنا لا أشتري اللاعبين أبدًا، فهذه ليست أموالي، إنّه النادي، النادي هو (صاحب) الكلمة الأكثر أهمية".

وتابع غوارديولا: "كلّ قرار نتخذه هو التفكير في النادي، كرة القدم مثل كلّ الرياضات، تخسر أكثر مما تربح، لكن من المهم أن تفكر في الطريقة الّتي تقوم بها ستمنحك الألقاب والألقاب".

وتفوّق غوارديولا على المدرب الهولندي إريك تين هاغ، في ديربي مانشستر، إلّا أنّه أشاد بقدرات الأخير، إذ سبق لهما العمل معًا في نادي بايرن ميونخ الألماني.

قال بيب عن تين هاغ: "كان عمله في هولندا، خاصة في أياكس في الفترة الماضية، مثال رائع في جميع أنحاء أوروبا"، مُضيفًا: "لكنه يعلم أن الأمر سيعتمد على النتائج، ما زلتُ هنا لأنّنا فزنا في الماضي، وإلّا لما كنتُ هنا".

وأتمّ مدرب مانشستر سيتي: "النتائج تمنحك الوقت لبناء ما تريد، لكن لدي رأي جيد بشأن يونايتد، إذا قرروا التعاقد مع تين هاغ فذلك لأنهم يعتقدون أنّه الرجل المناسب".