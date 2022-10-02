دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف الغاني توماس بارتي الأنظار خلال مواجهة فريقه أرسنال مع توتنهام هوتسبير، التي انتهت بفوز "الجانرز" بثلاثة أهداف لواحد، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستطاع توماس بارتي أن يحرز أول أهداف فريقه في ديربي شمال لندن، وتحديداً في الدقيقة 20، بعد تسديدة قوية جداً من خارج منطقة الجزاء، قد سكنت شباك المنافس، إضافة لمستواه العالي الّذي ظهر عليه طوال المباراة.

ونال لاعب الوسط الغاني الإشادة والإطراء، إذ أثار هدفه ومستواه تفاعلاً واسعًا بين المغرّدين في موقع تويتر.

قال أحد المُغرّدين: "وداعًا لأسبوع الفيفا ومرحبًا بهدف توماس بارتي في افتتاح عودة مباريات البريميرليج"، وأضاف آخر: "توماس بارتي عامل ماتش 10/10.. ممتاز ونجمة".

وكتب مُغرّد: "كل هدف لأرسنال هتلاقي وراه لمسه حاسمة من توماس بارتي"، وقال آخر: "توماس بارتي رهيب بسم الله ما شاء الله".

من جانبه، حقق المهاجم هاري كين رقمًا قياسيًا جديدًا له في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن سجّل هدف ناديه توتنهام هوتسبير الوحيد في ديربي شمال لندن، إذ أصبح أول لاعب في المسابقة يحرز 100 هدف خارج ملعب فريقه، وفقاً لموقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات الرياضية.

وعزز هاري كين رقمه كهدّاف تاريخي لهذا الديربي، إذ وصل للهدف الرابع عشر، كأكثر اللاعبين تسجيلاً في مواجهات الفريقين.

تغريدات:

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https://twitter.com/ahmadnas1994/status/1576194090152054786?t=I4g-DUKxUExg4jyDSvxfCA&s=19

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الهدف:

https://twitter.com/ZymAlsbt/status/1576178245443149825?t=ZZcRihcUTpupOdlN06rbDg&s=19