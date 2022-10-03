دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الأرجنتيني غونزالو هيغواين، لاعب نادي إنتر ميامي الأمريكي، اعتزاله لعبة كرة القدم، في نهاية الموسم الحالي في مسابقة الدوري الأمريكي "MLS".

وظهر هيغواين في مؤتمر صحفي، الإثنين، أعلن من خلاله تعليق حذائه، وقد انهمرت الدموع من عينيه خلال إدلائه ببيان الاعتزال، أمام أسرته وزملائه في الفريق.

وتبقى مباراتين لنادي إنتر ميامي في المسابقة، لتكون الأخيرتين في مسيرة المهاجم الأرجنتيني، وقد يستمر الموسم لفترة إضافية في حال وصول الفريق لمباراة فاصلة.

بدأ غونزالو هيغواين اللعب مع ريفر بليت الأرجنتيني، ثمّ احترف في القارة العجوز، وذلك مع أندية: ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي، ونابولي ويوفنتوس وميلان في إيطاليا، قبل أن ينتقل لنادي إنتر ميامي الأمريكي.

استمرت مسيرة هيغواين ما يقارب 17 عامًا ونصف، ولعب 782 مباراة طوال مسيرته، سجّل خلالها 361 هدفاً، وصنع أكثر من 100 هدف.

حصد غونزالو هيغواين 14 لقبًا مع مختلف الأندية التي لعب لها، أبرزها: الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا، والدوري الإيطالي وكأس إيطاليا، والدوري الأوروبي.

على الصعيد الدولي، لعب هيغواين (34 عامًا) 71 مباراة مع منتخب الأرجنتين، أحرز خلالها 31 هدفًا، وشارك في 3 نسخ في بطولة كأس العالم.

وصل هيغواين مع منتخب بلاده إلى نهائي مونديال البرازيل عام 2014، وحينها لاقى انتقادات واسعة بسبب إضاعته للهجمات، وعدم قدرته على استغلال مجهودات رفاقه في المباراة.

إليكم أبرز ردود الفعل على اعتزال مهاجم "التانغو" السابق:

https://twitter.com/HasanAtieh1/status/1576984604065792000?t=yAE6zqvYt2wWtpNvC_tDWQ&s=19

https://twitter.com/Husseinov11/status/1576991893992312832?t=cUDul-hib28I7RNY-ey9zA&s=19

https://twitter.com/LGooner1/status/1576989363669323777?t=o5i4ueCfs_qsZvR7Lndy_w&s=19

https://twitter.com/AlMalik581/status/1576982397513498633?t=sfvSUh8KAWOInnwsLQS_fQ&s=19

https://twitter.com/omerhd99/status/1576997600296722433?t=OFpwnjgDHrnGhz9zW99l7g&s=19