دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب نادي النصر، والمغربي عبد الرزاق حمد الله، لاعب نادي اتحاد جدة، جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو يجمعهما معاً، في الكلاسيكو السعودي.

وتداول مُغرّدون في تويتر مقطع فيديو، قالوا إنه يظهر عبد الرزاق حمد الله ذاهبا إلى تاليسكا "لمصافحته"، إلّا أن الأخير تجاهل زميله السابق، وأدار وجهه وابتعد.

وسيطر التعادل السلبي على نتيجة مواجهة النصر والاتحاد، الّتي أقيمت على أرضية ملعب مرسول بارك، وضمن منافسات الجولة الخامسة في دوري روشن السعودي.

وسبق وأن لعب عبد الرزاق حمد الله بجوار البرازيلي تاليسكا في صفوف نادي النصر، إلّا أن المهاجم المغربي رحل عن "العالمي" وقرر الانتقال لاتحاد جدة، في طريقة أغضبت الجماهير النصراوية، وأدت إلى إيقافه وفرض عقوبات على ناديه الجديد (الاتحاد).

وعاد عبد الرزاق حمد الله (31 عاماً) إلى الملاعب، منذ أسابيع، بعد تعليق قرار إيقافه من مركز التحكيم الرياضي السعودي.

إليكم أبرز التغريدات عن تجاهل تاليسكا مصافحة عبد الرزاق حمد الله: