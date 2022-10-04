دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رد فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، على انتقادات ناصر الخليفي، رئيس رابطة الأندية الأوروبية، ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مشيرا إلى أن "الميرنغي" لا يهاب المنافسة.

وكان الخليفي قد قال إن ريال مدريد يخشى المنافسة، ولذلك يدعو إلى تنظيم بطولة "السوبر ليغ".

ويعتبر فلورنتينو بيريز أبرز الداعمين لمقترح إقامة بطولة "السوبر ليغ"، إلا أن المقترح لاقى الكثير من الانتقادات من مؤسسات رياضية وسياسية، وقال بيريز خلال الجمعية العمومية لنادي ريال مدريد في رد على ناصر الخليفي، يوم الاثنين: "ربما يجب تذكير رئيس رابطة الأندية الأوروبية بمن هو ريال مدريد، المنافسة في حمضنا النووي"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وذكر رئيس نادي ريال مدريد أن كرة القدم الأوروبية "مريضة"، مؤكدا على ضرورة إحداث التغييرات لمنع المشجعين من الابتعاد عن اللعبة، إذ قال: "رياضتنا مريضة، إنها تفتقد ريادتها كرياضة عالمية، نعتقد أن المسابقات الأوروبية يجب أن تتغير، لتقدم للجماهير مباريات عالية المستوى على مدار العام بين أقوى الفرق، مع تنافس أفضل اللاعبين".

وأضاف فلورنتينو بيريز: "في كرة التنس لعب رافاييل نادال و روجر فيدرر 40 مرة خلال 15 عاما، ولعب نادال و نوفاك ديوكوفيتش 59 مباراة في 16 عاما، في كرة القدم لعبنا مع ليفربول 9 مرات فقط في 67 عاما، لقد واجهنا تشيلسي 4 مرات، ما معنى حرمان المشجعين من كل هذه الألعاب؟".

وتابع: "كنا في الصدارة في جميع الرياضات، والآن انخفضنا إلى المركز 13، لقد تجاوزنا 12 ناديا من الرياضات الأمريكية، تخسر كرة القدم معركة الترفيه العالمية ضد الرياضات الأخرى ومنصات أخرى".

وكانت 9 أندية أوروبية قد أعلنت انسحابها من المشاركة في بطولة "السوبر ليغ"، بعد أيام من الإعلان عن إقامتها، فيما قررت أندية: برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس، مواصلة العمل على إقامة دوري السوبر الأوروبي.