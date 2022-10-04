ليروي ساني يخطف الأنظار في دوري أبطال أوروبا بهدف "عالمي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف ليروي ساني، لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، الأنظار خلال مباراة فريقه مع فيكتوريا بيلزن التشيكي، ضمن منافسات الجولة الثالثة في دوري أبطال أوروبا 2023/2022.

وأمطر "البافاري" شباك نظيره فيكتوريا بيلزن بخمسة أهداف دون مقابل على أرضية ملعب "أليانز أرينا"، مساء الثلاثاء، ليحقق الفريق فوزه الثالث على التوالي في مسابقة "التشامبيونزليغ".

واستطاع ليروي ساني أن يحرز هدفين في المباراة، وجاء هدفه الأول في الدقيقة السابعة، بطريقة جميلة للغاية، بعد أن راوغ لاعبي المنافس، ثمّ سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس ماريان تفردون.

وأثار هدف ساني الأول تفاعلاً بين المغرّدين في موقع تويتر، وقد تمّ تداوله على نطاقٍ واسع ووصِف بـ"العالمي".

ووصل ساني (26 عامًاً) إلى الهدف الرابع على التوالي في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، إذ سبق أن سجّل أيضًا أمام برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي.

إليكم أبرز التغريدات عن هدف ليروي ساني: