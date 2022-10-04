ما الفارق بين ليونيل ميسي وإيرلينغ هالاند؟.. بيب غوارديولا يجيب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أوضح الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الفارق بين لاعب فريقه إيرلينغ هالاند والأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويشرف غوارديولا على تدريب النرويجي إيرلينغ هالاند في الوقت الحالي، فيما سبق له قيادة ليونيل ميسي في نادي برشلونة الإسباني بين عامي 2008 و 2012.

ورد بيب غوارديولا، على سؤال مراسل قنوات "BEIN SPORTS"، يوم الاثنين، عما إذا كان يشعر أن هالاند سيسجل في كل مرة يلعب فيها، كما كان الحال مع ميسي في "الفريق الكتالوني"، إذ قال: "الفرق هو ربما أن إيرلينغ هالاند يحتاج إلى جميع زملائه، أنت تعلم أن ما يفعله لا يصدق"، مضيفا: "لكن ليونيل ميسي كان لديه القدرة على القيام بذلك بنفسه".

وساهم هالاند في إحراز 5 أهداف في ديربي مانشستر، والذي حسمه "السيتيسينز" لصالحه بنتيجة 3/6، إذ سجل ثلاثة "هاتريك" وصنع اثنين، ووصل إلى الهدف رقم 14 في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" هذا الموسم.

وحقق إيرلينغ هالاند (22 عاما) أرقاما قياسية، إذ أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل 3 أهداف في 3 مباريات متتالية على أرض فريقه، كما بات أسرع لاعب تسجيلا لهذا العدد من "الهاتريك" في المسابقة، إذ احتاج لـ8 مباريات فقط.

وفي المقابل، لعب ليونيل ميسي (35 عاما) 9 مباريات مع نادي باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، هذا الموسم، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 7 آخرين.