"هالاند النسخة الإفريقية".. تفاعل واسع مع صفقة الزمالك الجديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي الزمالك المصري، الثلاثاء، ضمّ المهاجم البنيني سامسون أكينولا إلى صفوف الفريق، قادمًا من نادي كاراكاس الفنزويلي، استعداداً للموسم الجديد 2023/2022.

ونشر حساب الزمالك في موقع تويتر مقطع فيديو يحمل الإعلان عن انضمام أكينولا إلى صفوفه، قائلا: "أسد بنيني ينضم إلى كتيبة فرسان الزمالك للموسم الجديد. مرحبًا بك في ١٠٠ عقبة، سامسون"، وذلك دون الكشف عن مدة وقيمة العقد.

يبلغ اللاعب سامسون أكينولا من العمر 22 عامًا، ويلعب في مركز المهاجم، وتبلغ قميته السوقية 500 ألف دولار، حسب موقع "ترانسفير ماركت".

بدأ أكينولا مسيرته الكروية في نادي ليون 36 النيجيري، ثمّ انتقل للاحتراف في سلوفاكيا مع ناديي دونايسكا وسينيكا، قبل أن ينضمّ لنادي كاراكاس الفنزويلي.

لعب سامسون 67 مباراة مع نادي كاراكاس في مختلف المسابقات، سجّل خلالها 28 هدفاً وصنع 11.

وأثار إعلان انضمام المهاجم البنيني إلى الزمالك تفاعلاً واسعًا في موقع تويتر، وشبّهه بعض المشجعين بالمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، في إشارة إلى مستواه العالي وقدرته على هزّ الشباك.

إليكم أبرز ردود الفعل على صفقة الزمالك الجديدة: