السعودية تفوز باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—فازت المملكة العربية السعودية باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في تروجينا بنيوم العام 2029.

ونشر وزير الرياضة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، قال فيها: "يسرني أن أرفع خالص التهنئة لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين ولسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- بمناسبة فوز المملكة باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في تروجينا 2029.. بدعمهم السخي.. أصبحت المملكة وجهة عالمية لمختلف الأحداث الرياضية".

وبينت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بتقرير أن الألعاب الآسيوية الشتوية تعتبر "الحدث الرياضي الأكبر في شتاء القارة الآسيوية، والذي يُتوقع أن تشارك من خلاله أكثر من 32 دولة آسيوية في أبرز المسابقات الشتوية، بتقديم بنية مستقبلية تمزج بين التقنية الحديثة والحفاظ على الطبيعة الخلابة التي تميزها".