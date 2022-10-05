دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاز نادي إنتر ميلان الإيطالي على نظيره برشلونة الإسباني، بهدف نظيف، في المواجهة التي جمعتهما على أرضية ملعب "سان سيرو"، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة في دوري أبطال أوروبا 2023/2022.

وجاء هدف الإنتر الوحيد عن طريق اللاعب هاكان أوغلو، ليحقق النادي الإيطالي فوزه الثاني في مسابقة "التشامبيونزليغ"، هذا الموسم.

ونجح إنتر ميلان في الفوز على "الفريق الكتالوني" للمرة الثالثة، في تاريخ مواجهات الفريقين، في المسابقات الأوروبية، إذ سبق وأن فاز في مباراتين، مقابل الخسارة في 8، وتحقيق التعادل في 4.

وعمق الإنتر جراح نادي برشلونة، إذ تلقى الخسارة الثانية له في دوري أبطال أوروبا، ليتجمد رصيده عند النقطة الثالثة في المركز الثالث، على سلم ترتيب المجموعة الثالثة.

وفي ذات الجولة، تغلّب نادي ليفربول الإنجليزي على رينجرز، بهدفين دون مقابل، سجلهما ألكساندر أرنولد والنجم المصري محمد صلاح، ليصل "الريدز" إلى النقطة السادسة في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى.

وأمطر نادي نابولي الإيطالي شباك نادي أياكس الهولندي، بـ6 أهداف مقابل هدف واحد فقط، فيما خسر نادي أتلتيكو مدريد الإسباني من نظيره كلوب بروج البلجيكي بهدفين نظيفين، وبذات النتيجة انهزم باير ليفركوزن الألماني من بورتو البرتغالي.

وتعثر نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي بالتعادل السلبي مع مضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني، بينما تفوّق بايرن ميونخ على فيكتوريا بيلزن بخماسية نظيفة، وأولمبيك مارسيليا على سبورتينغ لشبونة بنتيجة 1/4.