انتقادات بشأن إعلان باريس عدم تخصيص أماكن عامة لمشاهدة مونديال قطر

(CNN)-- أعلنت السلطات في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الثلاثاء، عدم تخصص أماكن عامة للمشجعين من أجل مشاهدة فعاليات بطولة كأس العالم، المقرر إقامتها في قطر نهاية العام الجاري.

وبذلك القرار تنضم باريس إلى قائمة متزايدة من المدن الفرنسية التي اتخذت نفس الإجراء.

وذكر نائب عمدة باريس للرياضة، بيار رابادان، للصحفيين، أسباب اتخاذ هذا القرار: "أولا بسبب الظروف البيئية والاجتماعية المتعلقة بالحدث، فهذا ليس النموذج من الأحداث الكبرى الذي نرغب في الترويج له في باريس".

وأضاف أن "بطولة كأس العالم ستقام في ديسمبر/ كانون الأول، وكما يعلم الجميع، هذه الفترة لن تكون مناسبة لنا لتخصيص منطقة يجتمع فيها الكثير من الأشخاص للاحتفال".

وأوضح أن هذا القرار لا يعني مقاطعة البطولة برمتها، وقال: "هذا لا يعني أننا ندعو إلى المقاطعة".

وسيتابع العديد من المشجعين الفرنسيين نهائيات كأس العالم هذا العام في قطر حيث يلعب فريقهم للدفاع عن لقبه الذي فاز به قبل 4 سنوات في مونديال روسيا.

يذكر أن قائمة المدن الفرنسية التي قررت عدم إقامة أماكن عامة لعرض فعاليات البطولة آخذة في الازدياد، فقد أعلنت مدن كبرى مثل بوردو وليل وتولوز، عن إجراءات مماثلة مستشهدة بسجل قطر في ملف حقوق الإنسان والتكاليف البيئية لإقامة المونديال.

وفي المقابل، أثار القرار انتقادات من قبل الجمهور حيث اتهم الكثيرون سلطات المدينة بالنفاق لأن فريق كرة القدم الرئيسي لها باريس سان جيرمان (PSG) مملوك حاليا لشركة قطرية ولديه رئيس قطري هو ناصر الخليفي.

ومن جانبه، قال بيار رابادان: "أكرر أن هذه ليست محاكمة لقطر، نحن نتساءل عن هذا الحدث"، وأضاف: "نحن نعرف مقدار ما جلبوه رؤساء باريس سان جيرمان إلى النادي، وبالتالي إلى المدينة أيضا".