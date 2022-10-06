ليونيل ميسي يثير تفاعلا بهدف "خيالي" في دوري أبطال أوروبا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خطف الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الأنظار خلال مباراة فريقه مع بنفيكا البرتغالي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة في دوري أبطال أوروبا 2023/2022.

وسجل ميسي هدف النادي الباريسي الوحيد، عند الدقيقة 21 من زمن المباراة إذ تبادل إرسال الكرة مع زملائه، قبل أن يسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك المنافس.

وأثار هدف ليونيل ميسي تفاعلا بين المغرّدين في موقع تويتر، إذ تم تداوله على نطاق واسع ووصف بـ"الخيالي".

ووصل المهاجم الأرجنتيني إلى الهدف رقم 127، في تاريخ مشاركاته في "التشامبيونزليغ"، بفارق 13 هدف عن الهداف التاريخي للمسابقة، البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي يملك برصيده 140 هدفا.

وبات ميسي (35 عاماً) أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا، يسجل في شباك 40 فريقا مختلفا، وفقاً لموقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات الرياضية.