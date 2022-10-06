دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر المهاجم النرويجي لنادي مانشستر سيتي، إيرلينغ هالاند، صورة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر وعلق عليها بالقول: "جائع للمزيد"، ليرد عليه زميله في الفريق، الإسباني إيمريك لابورت، بصورة حول خبر تقديم عريضة لإزاحته من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان قد تداول عدد من المغردين خبرا، لم تتمكن CNN من تأكيد صحته بشكل مستقل، حول تقديم أكثر من 400 ألف شخص عريضة للبرلمان البريطاني من أجل منع هالاند من اللعب في "البريميرليغ" بسبب قدرته الهائلة على تسجيل الأهداف.

ورد لابورت مازحا على تغريدة هالاند بصورة للخبر وأزال منه كلمة "الدوري الإنجليزي" وعوضها بكلمتي "كرة القدم"، في إشارة إلى ضرورة إزاحته من اللعبة ككل لتحقيق عدالة أكبر للفرق الأخرى.

وأصبح المهاجم النرويجي حديث العالم في الساعات الماضية بعد أن وقع على 19 هدفا في 11 مباراة لعبها مع السيتي في جميع البطولات هذا الموسم.