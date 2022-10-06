ساديو ماني يعلق على أحقية فوز كريم بنزيما بالكرة الذهبية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال السنغالي ساديو ماني، لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، إن الفرنسي كريم بنزيما، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، يجب أن يفوز بالكرة الذهبية هذا العام، مشيرا إلى أنه "يستحقها بسهولة"، بعد أن قاد "الميرنغي" للفوز بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا 2022.

ونال بنزيما جائزة الحذاء الذهبي في (لا ليغا)، الموسم الماضي، برصيد 27 هدفا من 32 مباراة، وسجل هدفا وقدم تمريرة حاسمة كل 89 دقيقة في مسابقة (التشامبيونزليغ)، قد تضمنت ثلاثيات مذهلة ضدّ نادي باريس سان جيرمان ونادي تشيلسي في الأدوار الإقصائية.

وفي أغسطس/ آب الماضي، أصبح كريم بنزيما ثاني أفضل هداف في تاريخ نادي ريال مدريد، عندما سجل هدفه الـ 324 ليتجاوز راؤول غونزاليس، وخلف كريستيانو رونالدو الذي أحرز 450 هدفاً.

وأجاب ساديو ماني على سؤال صحفي، حول اللاعب الذي يستحق جائزة الكرة الذهبية، المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، إذ قال: "اعتقد أن كريم بنزيما يستحقها هذا العام"، مضيفا: "لقد قضى موسماً كبيرا ورائعا مع ريال مدريد، لقد فاز بدوري أبطال أوروبا، أعتقد أنه يستحق ذلك بسهولة، لذلك أنا سعيد من أجله"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

ويعتبر ماني من أبرز المرشحين أيضا لنيل جائزة "البالون دور"، بعد قيادة منتخب بلاده للفوز بلقب بطولة الأمم الأفريقية والوصول لمونديال قطر، إضافة لمساهمته مع ناديه السابق ليفربول في التتويج بكأس الرابطة وكأس الاتحاد في إنجلترا، قبل أن ينتقل لنادي بايرن ميونخ.

وتابع ساديو ماني بالقول: "أعلم أنني فزت بلقب الأمم الأفريقية، لقد كان ذلك مصدر ارتياح لي ولبلدي بأسره، وأنا سعيد حقا بالفوز باللقب الأول مع بلدي"، مؤكدا: "لكن أعتقد أن كريم هو من يستحق ذلك، وأنا أؤمن بذلك بصدق".

وسيتم الإعلان عن الفائزة بجائزة الكرة الذهبية في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في العاصمة الفرنسية باريس.