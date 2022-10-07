جدل على فيديو "لكمة" لاعب NBA لزميله في الفريق.. ورئيس النادي يُعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—اعتدى لاعب نادي غولدن ستيت ووريورز، درايموند غرين، على زميله في الفريق، جوردان بول، بالضرب، الأربعاء، في لقطة أثارت جدلا واسعا الجمعة، ودفعت رئيس النادي للتأكيد بأن التصرف كان غير مقبول.

وتداول مغردون مقطع فيديو من تدريبات الووريورز يُظهر اعتداء غرين على بول بالضرب عبر توجيه لكمة قوية على وجهه أسقطته أرضا بعد مشادة كلامية بينهما.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الاعتداء حدث بعد مشادة بين الجانبين أسفرت عن احتكاك جسدي أدى بعد ذلك إلى اعتداء بالضرب من جانب غرين.

وقال ميرز: "هذه الـNBA رياضة احترافية، وقد تحدث فيها مثل هذه الأمور لا أحد يحبها، ولا نقبل بما حدث"، حسب قوله.

وأكد رئيس النادي أن مهاجم الفريق اعتذر من زملائه بعد الحادثة لكنه غادر إلى منزله ولم يشارك في التدريبات بعد ذلك.

وسيبدأ ووريورز موسمهم بمباراة مع لوس أنجلوس ليكرز في 18 أكتوبر/تشرين أول الجاري على أرضية ملعبهم.

يذكر أن غرين وبول كانا من أهم أسباب تحقيق لقب الـNBA الموسم الماضين وقد تألقا في المباراة النهائية أمام بوستون سيلتيكس.

وفيما يلي أبرز التغريدات: