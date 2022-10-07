دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثارت تهنئة اللاعب المصري لنادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، لمتابعيه المسلمين بذكرى المولد النبوي ردود فعل متباينة، إذ مازحه البعض بضرورة نشر صورة مع "السمسمية" على حين عاتبه آخرون بسبب عدم تهنئته مصر بمناسبة ذكرى "حرب أكتوبر".

ونشر صلاح تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر جاء فيها: "كل عام والأمة الإسلامية بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف وربنا يعود علينا الأيام بالخير والسعادة".

ومازح بعض المغردين نجمهم بمطالبته بنشر صورة وهو يأكل "السمسمية" والتي تشتهر بها مصر في ذكرى المولد النبوي.

بالمقابل، عاتب بعض المغردين المصريين صلاح على عدم نشر أي تغريدة في ذكرى "حرب أكتوبر" والتي أحيتها البلاد الخميس.

من جانبهم، انتقد البعض اللاعب المصري على التهنئة واصفين إحياء ذكرى المولد النبوي بـ"البدعة" وهي وجهة نظر بعض رجال الدين في الإسلام والتي يخالفهم فيها آخرون.

وكان قد تعرض صلاح لانتقادات بسبب تقديمه العزاء بملكة بريطانيا الراحلة، إليزابيث الثانية، على حين شكره آخرون على هذه اللفتة الإنسانية.

نستعرض فيما يلي أبرز ردود الفعل على تغريدة صلاح في ذكرى المولد النبوي: