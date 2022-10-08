دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص الجمهور المصري على الاحتِفاء بذكرى تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم في روسيا 2018، عقب الفوز على منتخب الكونغو في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2017.

كان منتخب مصر تغلّب على الكونغو بهدفين لواحد، في مواجهة جمعتهما في استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

تُعتبر هذه المباراة خالدة في أذهان الجماهير المصرية، بعد أن حسم "الفراعنة" تأهلهم لكأس العالم في الوقت القاتل، إذ كانت النتيجة تُشير للتعادل الإيجابي 1/1، قبل أن يتحصل الفريق على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع 90+، قد ترجمها النجم محمد صلاح إلى هدفٍ حاسمٍ.

وتفاعلت الجماهير مع ذكرى تأهل منتخب مصر لمونديال روسيا 2018، بعد غياب الفريق عن الحدث الكروي الأكبر 28 عامًا، ووصف البعض هذا الإنجاز بـ "التاريخي"، فيما اعتبر البعض الآخر أن تلك الليلة شهدت "فرحة لا تُوصف".

قالت مُغرّدة في موقع تويتر: "إن شاء الله نشوفها تانى ومتغبش عننا كتير"، وكتب مُغرّد: "أنا كنت في الاستاد مش ناسيها والله وأما صلاح جه ورفعلنا أيده وحيانا والله كانت فرحة لا توصف".

وغرّد متابع: "يومه اتذكر قلبت الدنيا والله بالبيت"، وأضاف آخر: "مش كل لاعب يقدر يتحمل الضغط الي كان على صلاح وقت تنفيذ ضربة الجزاء".

يذكر أن منتخب مصر خرج من دور المجموعات في كأس العالم 2018، بعد خسارته في المباريات الثلاث، من أمام: الأوروغواي وروسيا والسعودية.