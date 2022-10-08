دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حقق نادي ألميريا، المملوك من تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، فوزه الثاني في الدوري الإسباني (لا ليغا) لموسم 2023/2022، على حساب نادي رايو فاليكانو.

وتغلّب ألميريا على نظيره رايو فاليكانو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في مواجهة الفريقين على أرض ملعب البحر الأبيض المتوسط، السبت. جرت المبارة ضمن منافسات الجولة الثامنة في مسابقة (لا ليغا).

واستعاد ألميريا نغمة الانتصارات، إذ لم يفز في المباريات الأربع الماضية، بل خسر أمام كلّ من: بلد الوليد وأساسونا وريال مايوركا وأتلتيك بلباو.

بهذا الفوز، وصل ألميريا إلى النقطة السابعة في المركز الرابع عشر، على سلم ترتيب أندية الدوري الإسباني، هذا الموسم.

وعلّق تركي آل الشيخ على فوز فريقه أمام رايو فاليكانو، إذ كتب عبر حسابه في تويتر: "الحمدالله ٣ نقاط مهمة".

واستحوذ آل الشيخ على نادي ألميريا في أواخر عام 2019، ونجح بقيادته إلى الصعود لمنافسات مسابقة "لا ليغا"، بعد غياب الفريق عن المسابقة لـ 7 أعوام.