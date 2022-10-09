نشر الأحد ، 09 أكتوبر / تشرين الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية في مصر، إن منافسات الدوري المصري لن تتوقف خلال بطولة كأس العالم 2022، بل ستلعب 4 جولات كحد أقصى بالتزامن مع مونديال قطر.

وأقيمت قرعة الدوري المصري لموسم 2023/2022، الأحد، وقد تقرر أن تبدأ المسابقة في 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وتنتهي في 30 يونيو/ حزيران 2023.

وتحدّث أحمد دياب خلال مراسم القرعة، قائلاً: "سنلعب كحد أقصى 4 جولات خلال مباريات كأس العالم لكي ننهي البطولة في موعدها المحدد، نحن لسنا راغبين بذلك، لكن بدل ما نفكر بتغيير شكل المسابقة، لا إحنا بنلعبها بشكلها الطبيعي".

وأكد دياب زيادة الحضور الجماهيري في المسابقة، موضحًا: "سنبدأ الموسم بحضور 6 ألاف مشجع في كلّ مباراة، وكلّ مؤسسات الدولة المصرية ترغب أن تكون المدرجات ممتلئة، ونحن كرابطة هذا حلمنا من اليوم الأول، لكن علينا دور وإدارات الأندية عليها دور لكي نصل للطاقة الكاملة من الاستادات، لأن الجماهير متعة كرة القدم".

وأسفرت قرعة الدوري المصري عن لقاء نادي الأهلي لنظيره الإسماعيلي في الجولة الأولى، في مواجهة متكررة من الموسم الماضي، فيما يفتتح نادي الزمالك مشواره في المسابقة بلقاء نادي سموحة.

وسيقام ديربي القاهرة بين "المارد الأحمر" وغريمه "الفارس الأبيض"، في الجولة الرابعة عشر من مرحلة الذهاب، وفي الجولة الواحدة والثلاثين من مرحلة الإياب.

يذكر أن الزمالك تُوج بلقب الدوري المصري لموسم 2022/2021، بعد اعتلائه صدارة الترتيب برصيد 77 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الوصيف بيراميدز.