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نشر الأحد ، 09 أكتوبر / تشرين الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أسفرت قرعة تصفيات نهائيات كأس أمم أوروبا "يورو" 2024، عن عددٍ من المواجهات القوية، إذ سيلتقي حامل اللقب إيطاليا مع الوصيف إنجلترا، في مواجهة مكررة لنهائي 2020.

واصطدمت فرنسا بمنتخب هولندا، إذ وقعا معاً في المجموعة الثانية، فيما ينتظر منتخب إسبانيا مواجهة صعبة أمام منتخب النرويج، الّذي يلعب بصفوفه الهدّاف إيرلينغ هالاند، الّذي يتصدر المشهد حول العالم في الوقت الحالي ويحطم الأرقام القياسية في مختلف المسابقات.

وحلّت منتخبات البرتغال بلجيكا وكرواتيا والدنمارك في مجموعات متوازنة.

وقد جاءت المجموعات على الشكل الآتي:

الأولى: إسبانيا، إسكتلندا، النروج، جورجيا، قبرص.

الثانية: هولندا فرنسا، أيرلندا، اليونان، جبل طارق.

الثالثة: إيطاليا، إنجلترا، أوكرانيا، مقدونيا الشمالية، مالطا.

الرابعة: كرواتيا، ويلز، أرمينيا، تركيا، لاتفيا.

الخامسة: بولندا، تشيكيا، ألبانيا، جزر فارو، مولدوفا.

السادسة: بلجيكا، النمسا، السويد، أذربيجان، أستونيا.

السابعة: المجر، صربيا، مونتينيجرو، المجر، ليتوانيا.

الثامنة: الدنمارك، فنلندا، سلوفينيا، لوكسمبورج، أيرلندا الشمالية، سان مارينو.

التاسعة: سويسرا، إسرائيل، رومانيا، كوسوفو، بيلاروسيا، أندورا.

العاشرة: البرتغال، البوسنة، أيسلندا، لوكسمبورج، سلوفاكيا، ليشتنشتاين.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة بشكل مباشر إلى نهائيات اليورو، على حين سيتمّ تحديد المنتخبات الثلاثة المتبقية من خلال مباريات فاصلة.

وكانت ألمانيا قد تأهلت بشكل تلقائي لكونها البلد المضيف، فيما تمّ استبعاد روسيا من منافسات التصفيات، بقرار من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.