بعد تغريدة أعلن فيها أنه "مثلي الجنس".. إيكر كاسياس يعلق: حسابي مخترق

نشر الأحد ، 09 أكتوبر / تشرين الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال إيكر كاسياس، حارس منتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد السابق، إن حسابه في موقع تويتر قد تعرّض للاختراق، بعد تغريدة له قد أعلن من خلالها أنّه "مثلي الجنس".

كان كاسياس غرّد في وقت سابق الأحد: "أتمنى أن تحترمني، أنا مثلي"، ليرد عليه كارليس بويول، المدافع الإسباني السابق، بالقول: "حان الوقت لسرد قصتنا".

وحذف كاسياس تغريدته، ثمّ أوضح أن حسابه قد تعرّض للاختراق، إذ قال: "الحساب مخترق، لحسن الحظ كلّ شيء بالترتيب، أعتذر لكلّ متابعيني، وبالطبع المزيد من الاعتذارات لمجتمع المثليين".

وزعمت تقارير صحفية أن كاسياس غرّد بأنّه "مثلي الجنس" للحد من الشائعات الّتي تربطه بالمغنية الكولومبية شاكيرا، الصديقة السابقة للاعب نادي برشلونة جيرارد بيكيه.

واعتزل كاسياس لعبة كرة القدم عن عمر يناهز 39 عامًا، بعد إصابته بسكتة قلبية أثناء تدريباته مع نادي بورتو البرتغالي في عام 2020.

وقضى كاسياس 22 عامًا في المستطيل الأخضر، حقق خلال هذه المدة عددًا من الألقاب، وهي: كأس العالم ودوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.