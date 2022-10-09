دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أظهرت لقطات مُصورة غضب أوليفر كان، حارس منتخب ألمانيا السابق، والرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، بعد تسجيل بوروسيا دورتموند هدفاً قاتلاً في مرمى "البافاري"، في الكلاسيكو الألماني.

وسيطر التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على مواجهة بايرن ميونخ وغريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، مساء السبت، وضمن منافسات الجولة التاسعة في مسابقة (البوندسليغا).

وكانت النتيجة تُشير لتقدم "البافاري" بهدفين لواحد حتّى الدقيقة 94 في الوقت بدل الضائع، قبل أن ينجح بوروسيا دورتموند في إحراز هدف التعديل في الثواني الأخيرة من المباراة، برأسية اللاعب أنطوني موديست.

وظهر أوليفر كان غاضبًا بشدة بعد الهدف، مما أثار تفاعلاً واسعًا في موقع تويتر، واعتبر بعض المُغرّدين أن هذه اللقطات تُعيد للأذهان اللحظات الّتي كان فيها كان أوليفر كان يحمي شباك بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا.

بهذه النتيجة، قد تعمّقت جراح "البافاري" في الدوري الألماني، إذ يُعد هذا التعادل هو الرابع للفريق، في الموسم الجاري، ليقع في المركز الثالث على سلم الترتيب برصيد 16 نقطة، بينما وصل بوروسيا دورتموند للنقطة السادسة عشر في المركز الرابع.

فيما يلي نستعرض أبرز ردود الفعل على غضب أوليفر كان: