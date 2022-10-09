نشر الأحد ، 09 أكتوبر / تشرين الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار تسجيل اللاعب النرويجي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إيرلينغ هالاند، السبت، هدفا واحدا في مباراة الفريق أمام ساوثهامبتون، تفاعلا واسعا على تويتر، وسط حالة من الاستغراب لتسجيله "هدف وحيد".

وكان هالاند قد أهدر فرصًا عدة في مباراة ساوثهامبتون التي لُعبت السبت، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، وانتهت بفوز السيتي برباعية نظيفة.

ووقع المهاجم النرويجي على الهدف الرابع عند الدقيقة 65 من عمر المباراة، بعد أن أهدر ثلاثة فرص محققة للتسجيل في المباراة.

وأثار تسجيل هالاند هدفا واحدا فقط تعليقات طريفة على وسائل التواصل الاجتماعي كونه اعتاد على تسجيل أكثر من هدف وحيد في المباراة الواحدة.

وكان قد وقع المهاجم النرويجي على 15 هدفاً هذا الموسم في "البريميرليغ"، ليحتل صدارة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونستعرض فيما يلي أبرز التعليقات الطريفة: