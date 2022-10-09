نشر الأحد ، 09 أكتوبر / تشرين الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت أوكرانيا أنها لن تشارك في بطولة العالم للإسكواش (سيدات) المرتقب تنظيمها في مصر ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وأرجعت السبب إلى مشاركة مراقبين مصريين في استفتاءات ضم المناطق الأوكرانية المحتلة إلى روسيا، حسب بيان رسمي.

قال الاتحاد الأوكراني للإسكواش إن انسحابه من البطولة سببه "دعم مصر لـ"الاستفتاء" الروسي الزائف" في 4 مناطق أعلنت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمها إلى الاتحاد الروسي في 30 سبتمبر/ أيلول.

وأوضح بيان الاتحاد الأوكراني، السبت، أن مراقبون ممثلون للحكومة المصرية شاركوا في حضور استفتاءات دعمتها روسيا في مناطق لوغانسك، دونيتسك، زاباروجيا، خيرسون، بينما أدانها المجتمع الدولي.

لم تذكر الحكومة المصرية أنها أرسلت ممثلين لها لمتابعة الاستفتاءات في المناطق، التي تسيطر عليها روسيا وقوات انفصالية موالية لها بشكل جزئي.

وأشار البيان إلى أن ممثلا للحكومة المصرية بدا داعمًا لـ"استفتاء زائفًا تم تنظيمه بالتزامن مع ضم فلاديمير بوتين القاتل للأراضي الأوكرانية".

وقالت نائب رئيس أوكرانيا للاسكواش، ألينا أوهونسيان: "للأسف كان هناك ممثلون من مصر في هذا الاستفتاء الزائف أكدوا (في نظرهم) أن الاستفتاء كان عادلاً. لذلك، اضطررنا إلى اتخاذ قرار بإلغاء الرحلة".