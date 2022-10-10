دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، الإثنين، استضافة 6 مدن حول العالم لفعاليات مهرجان "الفيفا" للمشجعين خلال بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وأصدر الاتحاد الدولي "فيفا" بيانًا رسميًا، تضمن الإعلان عن 6 مدن ستقام فيها فعاليات مهرجان المشجعين الدولي، وهي: دبي ولندن ومكسيكو سيتي وريو دي جانيرو وساو باولو وسول.

وقال الاتحاد الدولي في بيانه: "يتخلل هذه المهرجانات بثاً مباشرًا لمباريات مونديال 2022، إضافة إلى العديد من الأنشطة الترفيهية التي ستشمل عروضًا يقدمها منسقو أغان وموسيقيون وفنانون دوليون مشهورون، وذلك بحضور عدد من أساطير فيفا".

وأضاف البيان: "ستتباهى هذه الأحداث بصوت رباعي الأبعاد، الذي سيجلب الأصوات من المباريات في قطر إلى الأحداث المحلية، يمكن أن يشعر المعجبون بالإثارة حيال ما ينتظرهم في الموقع".

وتأتي هذه المهرجانات بهدف تعزيز تجربة مهرجان المشجعين الرئيسي، الذي تحتضنه العاصمة القطرية الدوحة في حديقة البدع، خلال المونديال.

يقام كأس العالم في قطر بين نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول، بمشاركة 32 منتخبًا. وتنظم البطولة للمرة الأولى في بلد عربي ومنطقة الشرق الأوسط.