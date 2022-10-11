دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، الاثنين، توصله لاتفاق نهائي مع نظيره برشلونة، ينتقل على إثره المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان إلى صفوف الفريق، بصفقة دائمة وحتى عام 2026.

وذكر نادي أتلتيكو مدريد، عبر حسابه على تويتر: "وقع أنطوان غريزمان على عقده الجديد، بصفته لاعبا للروخيبلانكوس بملعب سيفيتاس".

وقالت تقارير صحفية إن قيمة الصفقة بلغت 20 مليون دولار، إلى جانب 4 مليون دولار كإضافات.

وكان مهاجم منتخب فرنسا مُعارا لنادي أتلتيكو مدريد لمدة موسمين، من صفوف "الفريق الكتالوني".

وقال موقع "يورو سبورت" إن عرض الإعارة الأول بين الفريقين كان يتضمن بندا يفيد بخيار شراء دائم بقيمة 39 مليون دولار، إذا لعب نصف دقائق الموسم مع "الروخيبلانكوس"، ألا أن ذلك قد أدى إلى موقف مثير للجدل، إذ كان المدرب دييغو سيميوني يشرك غريزمان في المباريات بعد مرور 60 دقيقة.

وأوضح "يورو سبورت" أن الآونة الأخيرة شهدت خلافات عامة بين الناديين خلال التفاوض على صفقة دائمة، وبعدها قرر مدرب الفريق زيادة دقائق لعب المهاجم الفرنسي.

وساهم أنطوان غريزمان (31 عاما) في 3 أهداف مع نادي أتلتيكو مدريد في مسابقة الدوري الإسباني، هذا الموسم، إذ سجل هدفين وصنع واحدا، بعد أن لعب 8 مباريات معظمها كبديل.