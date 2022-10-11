إصابة قلبية تُجبر لاعبا على اعتزال كرة القدم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن نادي برايتون الإنجليزي، يوم الاثنين، اعتزال لاعب الفريق إينوك مويبو لعبة كرة القدم عن عمر يناهز 24 عاما، بعد تشخيص إصابته بحالة قلبية وراثية.

وأجبرت الإصابة الزامبي إينوك مويبو على الاعتزال، إذ بات معرضا لنوبة قلبية خطيرة، في حال استمراره باللعب داخل المستطيل الأخضر.

وأصيب إينوك مويبو بالمرض خلال فترة النشاط الدولي في سبتمبر/ أيلول الماضي، عندما كان من المقرر أن ينضم إلى منتخب زامبيا، وأمضى فترة في المستشفى في مالي، قبل إجراء اختبارات القلب في برايتون.

وأصدر النادي الإنجليزي بيانا، جاء فيه: "اضطر لاعب خط الوسط إلى إنهاء مسيرته الكروية بعد تشخيص إصابته بحالة قلب وراثية، هذه الحالة، التي يمكن أن تتفاقم بمرور الوقت، ستعرض إينوك لخطر كبير للغاية بالتعرض لأزمة قلبية محتملة إذا استمر في لعب كرة القدم".

وقال توني بلوم، رئيس نادي برايتون: "نحن جميعا مدمرون بسبب إينوك، لقد مر هو وعائلته بأسابيع قليلة صادمة، سنمنحه كل الحب والمساعدة والدعم الّذي يمكننا من تحقيق الشفاء التام".

وذكر المدرب روبيرتو دي زيربي: "أنا آسف جداً لإينوك، قبل وصولي شاهدت جميع أعضاء الفريق، وكان لاعبا كنت متحمسا للغاية وأتطلع إلى العمل معه، سنفعل كل ما في وسعنا لمساعدته".

وقال إينوك مويبو عن إصابته واعتزاله لعبة كرة القدم: "أعلن بحزن أنني بحاجة إلى الاعتزال بسبب النصائح الطبية التي تلقيتها، أود أن أشكر كل من دعمني، بما في ذلك زوجتي وعائلتي ووكيلي، والاتحاد الزامبي لكرة القدم، وجميع الأندية السابقة، وزملائي في الفريق والمدربين، وخاصة كل من في برايتون".

ولعب إينوك مويبو 6 مباريات مع برايتون في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، في الموسم الجاري، صنع خلالها هدفا واحدا.