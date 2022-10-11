تقارير: مبابي يطلب الرحيل عن باريس سان جيرمان بعد كأس العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت تقارير صحفية، الثلاثاء، إن اللاعب الفرنسي كيليان مبابي طلب من إدارة ناديه باريس سان جيرمان الرحيل عن صفوف الفريق، في يناير/ كانون الثاني المقبل، أي بعد نهاية بطولة كأس العالم 2022.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن اللاعب أخبر الإدارة برئاسة ناصر الخليفي، بأنه يرغب بمغادرة النادي الباريسي، في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وزعمت تقارير أن مبابي لا يشعر بالراحة في الفريق، بسبب أسلوب لعب المدرب كريستوف غالتيير، والأدوار التي يوكلها إليه داخل الملعب، إضافة إلى علاقته المتوترة مع زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وأدى ذلك إلى زيادة التكهنات حول مستقبل مبابي، إذ تربطه وسائل إعلامية بنادي ريال مدريد الإسباني مجددًا، إضافة لنادي ليفربول الإنجليزي.

كان مهاجم منتخب فرنسا قريبًا جدًا من الانضمام إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الفائتة، قبل أن يقرر البقاء في باريس سان جيرمان، وتجديد عقده حتى صيف 2025.

لعب مبابي (23 عامًا) 9 مباريات في الموسم الحالي للدوري الفرنسي، سجّل خلالها 8 أهداف لباريس سان جيرمان، فيما أخفق في تقديم تمريرات حاسمة لزملائه في الفريق.