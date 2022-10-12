نشر الثلاثاء ، 11 أكتوبر / تشرين الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رفض نادي ريال مدريد الإسباني الهزيمة من شاختار دونيتسك الأوكراني، وأجبره على نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله، في المواجهة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "دونباس أرينا"، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة في دوري أبطال أوروبا 2023/2022.

وجاء هدف "الميرنغي" في الوقت القاتل وتحديدا في الوقت بدل ضائع 90+، عن طريق أنطونيو روديجر، فيما سجل هدف النادي الأوكراني أولكسندر زوبكوف.

وفي ذات الجولة، تغلب نادي تشيلسي الإنجليزي على نادي إسي ميلان الإيطالي، بهدفين دون مقابل، أحرزهما بيير إيميريك أوباميانغ وجورجينهو.

وتكررت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله بين باريس سان جيرمان وبنفيكا، وجاء هدف النادي الباريسي الوحيد بأقدام كيليان مبابي، فيما أحرز هدف النادي البرتغالي جواو ماريو.

وأصبح مبابي الهداف التاريخي لباريس في دوري أبطال أوروبا، إذ وصل للهدف رقم 31، متجاوزا الأوروغوياني إدينسون كافاني الذي سجل 30 هدفا.

وتعادل نادي بوروسيا دورتموند إيجابيا 1/1 مع نادي إشبيلية، أحرز هدف النادي الألماني جود بيلينغهام، فيما سجل هدف النادي الإسباني نيانزو كواسي.

وبات جود بيلينغهام ثالث أصغر لاعب في مسابقة (تشامبيونزليغ) يسجل في 4 مباريات متتالية، بعد إيرلينغ هالاند وكيليان مبابي، وفقاً لموقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات الرياضية.

وتعثر مانشستر سيتي الإنجليزي بالتعادل السلبي مع كوبنهاغن الدنماركي، وفاز لايبزيغ على سلتيك بهدفين دون رد، وبذات النتيجة تفوق مكابي حيفا الإسرائيلي على يوفنتوس الإيطالي، فيما خيم التعادل الإيجابي 1/1 على مواجهة دينامو زغرب وريد بل سالزبورغ.