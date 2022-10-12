دانييلي دي روسي قائد إيطاليا وروما السابق يبدأ مسيرته التدريبية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن نادي سبال الإيطالي، يوم الثلاثاء، عن تعيين دانييلي دي روسي مديرا فنيا للفريق، بعقد يمتد حتى يونيو/ حزيران 2024، خلفا للمدرب المُقال روبيرتو فينتوراتو.

ويبدأ دي روسي، قائد منتخب إيطاليا ونادي روما السابق، مسيرته التدريبية مع نادي سبال في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، والذي يقع في المركز الرابع عشر على سلم الترتيب برصيد 9 نقاط.

واعتزل دي روسي لعبة كرة القدم عن عمر يناهز 36 عاما، وذلك في يناير/ كانون الثاني عام 2020، بعد أن أن لعب لفترة زمينة قصيرة في صفوف نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني.

وقضى دانييلي 18 عاما مع نادي روما، وشارك في 616 مباراة، سجل خلالها 63 هدفا وصنع 54، وحصد مع الفريق عددا من الألقاب ومنها: كأس إيطاليا والسوبر الإيطالي.

وعلى الصعيد الدولي، لعب دي روسي 117 مباراة، أحرز خلالها 21 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة، وتوج بلقب كأس العالم عام 2006، وهي النسخة التي أقيمت في ألمانيا.

وأثار خبر تعيين دانييلي مدربا لنادي سبال تفاعلا في تويتر، وكتب حساب نادي روما: "كل التوفيق لأسطورتنا دي روسي في بداية مسيرته التدريبية مع نادي سبال".