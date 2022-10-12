دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، الأربعاء، عن قائمة الفريق التي ضمّت 32 لاعبًا، للمشاركة في المعكسر الإعدادي، الذي يقام في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في الفترة من 17 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 10 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

يأتي المعسكر ضمن المرحلة الثالثة من تحضير الأخضر السعودي لبطولة كأس العالم في قطر 2022. وسيتخلل هذه المرحلة 5 مباريات ودية أمام منتخبات مقدونيا وألبانيا والهندوراس وآيسلندا وبنما.

وأثارت قائمة المنتخب السعودي ردود فعل متباينة، إذ يعتقد البعض أن الاختيارات مناسبة، فيما اعترض البعض الآخر على الأسماء المتواجدة، وسط تساؤلات عن سبب غياب عدد من اللاعبين، لا سيما عبد الرحمن غريب، المنتقل حديثاً إلى نادي النصر.

وقال أحد المُغرّدين: "أول مره قائمة المنتخب أكون راضي عنها 100٪"، بينما كتب آخر: "تشكيلة احتياط بنروح نلعب كأس العالم بلاعبين احتياط ومن شهور ما لعبوا…كفاية مجاملات يا رينارد على حساب منتخبنا".

وغرّد ثالث: "واضح أنه تاهيل لاعبين مصابين ومنقطعين وليس معسكر للمنتخب السعودي بيلعب كأس عالم"، وكتب آخر: "لا يمكن تبرير إبعاد غريب بسبب فني، خاصة أن هناك لاعبين ضموا للمنتخب وهم موقوفون عن اللعب منذ 6 أشهر والبعض الآخر عائد من إصابة ولم يلعب منذ 10 أشهر، وهناك من يُضم وهو بديل ثالث أو رابع في ناديه ما يحدث عبث فاضح ستظهر نتيجته في المباراة الافتتاحية للمنتخب".

وفيما يلي قائمة المنتخب السعودي:

حراسة المرمى: محمد العويس- فواز القرني- محمد اليامي- نواف العقيدي

الدفاع: علي البليهي- عبدالإله العمري- عبدالله مادو- حسان التمبكتي- سلطان الغنام- أحمد بامسعود- ناصر الدوسري- سعود عبدالحميد- محمد البريك

الوسط: رياض شراحيلي- علي الحسن- محمد كنو- عبدالإله المالكي- سلمان الفرج- عبدالله عطيف- سامي النجعي- عبدالرحمن العبود

الهجوم: سالم الدوسري- فهد المولد- نواف العابد- هتان باهبري- أيمن يحيى- عبدالله رديف- عبدالله الحمدان- صالح الشهري- فراس البريكان