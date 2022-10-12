السعودية تتخذ قرارا بشأن دخول مشجعي مونديال قطر إلى أراضيها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وافق مجلس الوزراء السعودي، يوم الثلاثاء، على قرار تحمل تكاليف الخدمات الإلكترونية، الخاصة بمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية في وزارة الخارجية، التي تقوم بإصدار تأشيرة دخول حاملي بطاقة المشجع "هيّا" الخاصة ببطولة كأس العالم 2022 التي تقام في قطر، إلى أراضي المملكة.

وكانت السعودية رحبت بجميع حاملي بطاقة "هيّا" لمشجعي مونديال قطر، إذ أعلنت أنها ستتيح لهم طلب الحصول على تأشيرة الدخول إلى أراضيها، وفقا لعدد من الضوابط، وذلك قبل انطلاق البطولة بـ 10 أيام.

وكانت وزارة الخارجية السعودية أوضحت في بيان سابق، أن بإمكان حاملي بطاقة "هيّا" الحصول على تأشيرة الدخول للإقامة في المملكة لمدة 60 يوما، والدخول والخروج عدة مرات خلال مدة صلاحية التأشيرة، دون الاشتراط على الدخول المسبق لدولة قطر، بينما يتوجب الحصول على تأمين طبي قبل دخول الأراضي السعودية.

يذكر أن بطولة كأس العالم تقام في قطر بين شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول المقبلين، بمشاركة 32 منتخبا، وللمرة الأولى في بلد عربي وفي الشرق الأوسط.