أبوظبي تستضيف كأس السوبر الأرجنتيني في يناير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، يوم الأربعاء، استضافة العاصمة الإماراتية لكأس السوبر الأرجنتيني، في يناير/ كانون الثاني 2023، ضمن اتفاقية المجلس مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، والتي تمتد 4 سنوات.

وقال مجلس أبوظبي الرياضي، في بيان، إن هذه الاتفاقية تأتي دعما لخطط شراكات أبوظبي مع المؤسسات والهيئات الرياضية العالمية، وامتدادا لاستقطاب نخبة الفعاليات الرياضية الدولية، والعمل على استضافة الأحداث الرياضية التاريخية لكرة القدم في الإمارات.

وانطلق كأس السوبر الأرجنتيني عام 2012، وتم إقامة 8 نسخ منه، وألغيت نسخة 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، وأجلت نسخة 2021 مرات عدة، والتي كان من المُقرر أن تجمع ناديي ريفر بليت وبوكا جونيورز.

ويُعتبر نادي ريفر بليت النادي الأكثر فوزا في لقب المسابقة، وذلك في مرتين خلال عامي 2017 و2019.

وسبق لمجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وأن أعلنا في يونيو/ حزيران الماضي عن اتفاقية شراكة طويلة الأمد، ومن بين بنودها أن تستضيف العاصمة الإماراتية معسكر المنتخب الأرجنتيني التحضيري لكأس العالم 2022.

وتحتضن أبو ظبي مباريات ودية لمنتخب "التانغو" في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وتختتم هذه المباريات بمواجهة المنتخب الإماراتي يوم 16 من الشهر ذاته، على أرضية استاد محمد بن زايد.