محمد صلاح يحطم أرقاما قياسية في دوري أبطال أوروبا بـ"هاتريك تاريخي"

نشر الأربعاء ، 12 أكتوبر / تشرين الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجل النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، ثلاثة أهداف (هاتريك)، في مواجهة فريقه ورينجرز الإسكتلندي، والتي انتهت بفوز "الريدز" بنتيجة 1/7، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة في دوري أبطال أوروبا 2023/2022.

وشارك صلاح كلاعب بديل، إذ دخل إلى أرضية الملعب في الدقيقة 68 من زمن المباراة، لينجح في تسجيل "هاتريك".

وأصبح محمد صلاح أسرع لاعب في تاريخ مسابقة (تشامبيونزليغ) يسجل 3 أهداف، خلال 6 دقائق و12 ثانية.

وبات نجم منتخب مصر أكثر اللاعبين الأفريقين تسجيلا للأهداف في دوري أبطال أوروبا بــ45 هدفا، متجاوزا الإيفواري ديدييه دروغبا الذي سجل 44 هدفا، والكاميروني صامويل إيتو صاحب الـ33 هدفا.

وتفوق صلاح على الرباعي سيرجيو أغويرو وديدييه دروغبا وتييري هنري ورود فان نيستلروي، إذ يُعتبر أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في المسابقة الأوروبية مع الأندية الإنجليزية برصيد 38 هدفا.