الكشف عن مدة غياب باولو ديبالا بعد الإصابة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خضع اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا لفحوصات طبية، عقب تعرضه لإصابة في مباراة روما وليتشي، الأحد الماضي، في مسابقة الدوري الإيطالي، إذ اشتكى من آلام بعد تنفيذه ركلة جزاء، ثم خرج من الملعب وهو يعرج.

وكشفت نتائج الفحوصات الطبية، يوم الأربعاء، عن تعرض ديبالا لإصابة عضلية في القدم اليسرى، ستبعده عن المستطيل الأخضر لمدة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع، لتزداد الشكوك حول إمكانية مشاركته مع المنتخب الأرجنتيني في المونديال.

وسيواجه باولو ديبالا سباقا مع الزمن للالتحاق بصفوف "التانغو" في بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة، والّتي تبقى على انطلاقتها 38 يوما.

وسيلعب المنتخب الأرجنتيني مباراته الأولى في المونديال مع نظيره السعودي في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، ثم يواجه المكسيك وبولندا.

وذكر موقع "يورو سبورت" أن هناك تفاؤل في نادي روما بأن ديبالا البالغ من العمر 28 عاما سوف يتعافى في الوقت المناسب، للظهور في كأس العالم 2022.

وشارك باولو ديبالا في 34 مباراة دولية مع منتخب بلاده، سجل خلالها 3 أهداف.