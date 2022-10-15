ليونيل ميسي يشعر بـ "القلق" قبل انطلاق كأس العالم 2022.. ما السبب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب ليونيل ميسي عن شعوره بالقلق، بعد إصابة زميليه في منتخب الأرجنتين، باولو ديبالا وأنخيل دي ماريا، قبل انطلاق بطولة كأس العالم، المقرر إقامتها في قطر نهاية العام الجاري.

وكان ديبالا قد تعرّض لإصابة عضلية في القدم اليسرى، مع نادي روما، الأسبوع الماضي، مما جعله يواجه سباقاً مع الزمن للتعافي في الوقت المناسب، كي يلتحق بمنتخب "التانغو" في المونديال، فيما يشكو أنخيل دي ماريا، لاعب يوفنتوس، من آلام في أوتار الركبة، وسيغيب حتّى أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وغاب ميسي عن آخر مباراتين لنادي باريس سان جيرمان، بسبب الإصابة، ليعترف اللاعب بأن احتمال الإصابة يكون مخيفاً للغاية قبل انطلاق بطولة كبرى.

وقال ليونيل ميسي لـ قناة: "DirecTV Sports " "الإصابة مصدر قلق لأن كأس عالم القادمة مختلفة، فأنت تلعب في وقت مختلف ونحن قريبون جداً من انطلاقتها، أيّ شيء صغير يمكن أن يحدث لك يمكن أن يتركك خارج اللعبة".

وأضاف نجم الأرجنتين قائلا: "آمل أن يتعافى كلاهما (ديبالا ودي ماريا) فلديهما متسع من الوقت للتحسن، في كأس العالم نأمل أن نتمكن جميعاً من الوصول إلى هناك بصحة جيدة".

وتابع ميسي بالقول: "رؤية هذه الأشياء مخيفة لكن التفكير فيها (الإصابة) قد يكون متناقضاً، أفضل شيء هو التصرف بشكل طبيعي كما هو الحال دائماً، اللعب هو أفضل طريقة لتكون جيداً".

وسيلتقي منتخب الأرجنتين مع نظيره السعودي في مباراته الافتتاحية في مونديال قطر 2022، ضمن المجموعة الثالثة، وذلك يوم 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، قبل مواجهة المكسيك وبولندا.

لعب ليونيل ميسي (35 عاماً) 164 مباراة دولية مع منتخب بلاده، سجّل خلالها 90 هدفاً