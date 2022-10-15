في الدوري الألماني.. المصري عمر مرموش يثير تفاعلاً بهدفٍ "عالمي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل اللاعب المصري، عمر مرموش، هدفاً في مواجهة فريقه فولفسبورغ وبوروسيا مونشنغلادباخ، التي انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات الجولة العاشرة في الدوري الألماني.

وشارك مرموش كبديلٍ في المباراة، إذ دخل إلى أرضية الملعب في الدقيقة 59، لينجح في هزّ الشباك بعد مرور 10 دقائق على دخوله، تحديدًا في الدقيقة 69.

وسجل عمر مرموش (23 عامًاً) هدفه بطريقة جميلة للغاية، إذ استلم الكرة داخل منطقة الجزاء، ثمّ التفت للأمام قبل أن يسددها بقوة لتسكن مرمى المنافس.

وأثار هدف لاعب منتخب مصر تفاعلاً واسعًا بين المغرّدين في موقع تويتر، ووصِف بالهدف "العالمي".

قال أحد المُغرّدين: "ما شاء الله بعد 10 دقايق بس من نزوله عمر مرموش سجل واحد من أمتع أهداف الدوري الألماني حرفيًا"، وأضاف آخر: "في مباراة فولسبورغ و بروسيا مونشغلادباخ شد انتباهي لما قدمه عمر مرموش مباشرة بعد دخوله كبديل. سجل هدف و كان وراء العديد من الفرص الخطيرة وكان قريب من تسجيل ثنائية لولا العارضة. مهاجم سريع، يعرف جيدًا كيف يتمركز، سيكون من الأسماء القوية في خط هجوم مصر مستقبلا".

نستعرض فيما يلي أبرز التغريدات عن هدف عمر مرموش: