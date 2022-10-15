دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف باسكال فيري، رئيس تحرير مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن حظوظ محمد صلاح في الفوز بالكرة الذهبية لعام 2022، مُشيراً إلى أن النجم المصري ساهم في زيادة شعبية "البالون دور".

وتقيم مجلة " فرانس فوتبول"، الإثنين المقبل، حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2022، ويُعد محمد صلاح أحد أبرز المرشحين للظفر بالجائزة، إضافة إلى الفرنسي كريم بنزيما والسنغالي ساديو ماني.

تحدّث باسكال فيري لبرنامج "اللعيب" عبر قناة "MBC" مصر عن حظوظ نجم "الفراعنة" في الفوز بالجائزة، قائلاً: "هو من بين 5 أو 6 لاعبين مرشحين لهذه النسخة، لأنه في موسم 2022/2021 حقق العديد من الإنجازات، وتمّ اختياره أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، لكن هناك نقطتان لا يصبان في صالحه، خسارة نهائي أمم أفريقيا 2021 وعدم التأهل لكأس العالم في قطر".

وأضاف باسكال فيري: "محمد صلاح لديه المقومات ليكون في المراكز الثلاثة الأولى أو أكثر من ذلك، بالفعل إنّه لاعب استثنائي، سوف يحصد الجائزة يوماً ما، ومن المحتمل في وقت قريب، وسيحقق سطوعاً للجائزة حول العالم وتحديداً في الشرق الأوسط وفي الدول العربية".

وأتمّ رئيس تحرير مجلة "فرانس فوتبول": "هو أيقونة حقيقية، والجميع يعلم أن محمد صلاح ساهم في زيادة شعبية البالون دور".

وكان محمد صلاح قد حلّ في المركز السابع في ترتيب قائمة الكرة الذهبية، خلال النسخة الماضية 2021، بينما فاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالجائزة.