مهاجم منتخب البرازيل يذرف الدموع خوفاً من عدم لحاقه بكأس العالم 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعرّض البرازيلي ريتشارليسون، مهاجم نادي توتنهام هوتسبير، للإصابة في ربلة الساق اليسرى، خلال مباراة فريقه مع إيفرتون، والّتي انتهت بفوز "السبيرز" بهدفين نظيفين، وضمن منافسات الجولة الحادية عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ريتشارليسون قد خرج من الملعب في الدقيقة 52 من زمن المباراة، بعد أن اشتكى من آلام في قدمه اليسرى، ثمّ اتّكأ على عكازين، ليواجه خطر الغياب عن صفوف المنتخب البرازيلي في مونديال قطر، الّذي ينطلق بعد 35 يوماً.

وذرف المهاجم البرازيلي الدموع خلال حديثه عن احتمالية غيابه عن صفوف منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2022، وقال لـ قناة "ESPN Brazil": "أنا قريب جداً من تحقيق حلمي (اللعب في كأس العالم) لقد عانيتُ بالفعل من إصابة مماثلة سابقاً، لكنني آمل أن أتعافى في أسرع وقت ممكن".

وأضاف ريتشارليسون: "من الصعب التحدث في هذه اللحظة، لكن دعنا نرى، سوف أتعافى، يوم الإثنين، لدي اختبارات يجب القيام بها، لكن حتى المشي يؤلمني، دعنا ننتظر، يجب أن أبقى إيجابياً إذا أردتُ الذهاب إلى قطر".

وأتمّ مهاجم توتنهام هوتسبير: "البطولة أصبحت على الأبواب، لقد مضى شهر تقريباً ونحن نستعد ونعمل كلّ يوم حتّى لا يحدث أيّ شيء خطير، لسوء الحظ، تعرّضتُ لإصابة في ربلة الساق هذه، لكن الأمر الآن مجرد مسألة انتظار، والقيام بالعلاج كلّ يوم حتّى أتمكّن من التعافي في أسرع وقت ممكن".

ويبدأ المنتخب البرازيلي مشواره في مونديال قطر يوم 24 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بمواجهة صربيا، لكن المدير الفني تيتي سيصدر قائمة فريقه في بداية الشهر القادم، أيّ حوالي أسبوعين من الآن.

سبق لريتشارليسون (25 عاماً) وأن شارك في 38 مباراة دولية مع "السامبا"، سجّل خلالها 17 هدفاً.